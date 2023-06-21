لأول مرة منذ عام 1961.. ديون بريطانيا تتجاوز حجم اقتصادها
2.567 تريليون إسترليني
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن صافي ديون القطاع العام في بريطانيا تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار حيث جاء الاقتراض أعلى من المتوقع.
بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء ديون البنوك الحكومية، 2.567 تريليون جنيه استرليني (3.28 تريليون دولار)، بما يعادل 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجاوز فيها الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1961 على الرغم من أنه تم تسجيله مؤقتًا على أنه تجاوز هذا الحد خلال جائحة كوفيد-19 قبل أن يتم تعديله بشكل أدنى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض الحكومي في مايو/أيار بلغ 20.045 مليار جنيه. وكان استطلاع لـ"رويترز" لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة يبلغ 19.5 مليار جنيه.
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