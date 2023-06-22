اقتصاد تونس
البنك الدولي يقرض تونس 268.4 مليون دولار لتمويل ربط كهربائي مع إيطاليا
تكلفة مشروع الربط الكهربائي تبلغ نحو 850 مليون يورو
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.
ينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.
مادة اعلانية
وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.
وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.
وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: مكاسب الإسترليني من رفع الفائدة محدودة لهذا السبببجانب ضعف النمو الاقتصادي غداء عمل
-
ارتفاع خسائر "تهامة للإعلان" 52% إلى 56.4 مليون ريال في العام المالي الماضيمقابل 35.5 مليون ريال خسائر في العام السابق عليه شركات
-
"الصقر للتأمين" تفوز بعقد من شركة "المفتاح لتأجير السيارات"توقعت إبرام العقد 1 يوليو 2023 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية