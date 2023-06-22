البنك الدولي يقرض تونس 268.4 مليون دولار لتمويل ربط كهربائي مع إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

ينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.

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وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.