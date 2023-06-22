بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 5% في خطوة مفاجئة لكبح جماح التضخم

رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وذلك أكثر من المتوقع بعد إن قال إن هناك أنباء "هامة" تشير إلى أن التضخم البريطاني سيستغرق وقت طويلا ليتراجع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على رفع الفائدة إلى خمسة بالمئة من 4.5% وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008 وأعلى معدل رفع لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط.

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واتخذ القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض 2، ويأتي بعد استمرار التضخم في مستوى مرتفع ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة النقدية في مايو/أيار.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة الفائدة بربع نقطة مئوية.

وبعد هذا القرار يكون بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وجاء ذلك بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.7%، على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاعًا سنويًا في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) بنسبة 8.4%.