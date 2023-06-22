"المركزي" التركي يرفع سعر الفائدة إلى 15%.. أقل من التوقعات

قدم البنك المركزي التركي رفعًا في أسعار الفائدة كان أقل بكثير مما كان متوقعًا من قبل معظم الاقتصاديين، في إشارة إلى أن صانعي السياسة يفضلون الانتقال التدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية.

مادة اعلانية

في أول اجتماع لتحديد سعر الفائدة بعد تولي حفيظة أركان منصب المحافظ، رفعت لجنة السياسة النقدية مؤشرها القياسي إلى 15% من 8.5%. لقد كانت مفاجأة للغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبر" و"رويترز" والذين توقعوا الانتقال إلى 20% أو أكثر.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها إن تشديد السياسة النقدية سيتم تدريجيا حسب الحاجة.

يعتبر رفع سعر الفائدة الأول منذ أكثر من عامين نقطة تحول في خروج تركيا عن السياسات غير التقليدية التي يُلقى عليها باللوم في هجرة المستثمرين الأجانب والسماح للأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة.

لكن القرار يبرر أيضًا المتشككين الذين استمروا في التساؤل عما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان - الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة والذي تبنى سياسة نقدية فضفاضة لسنوات - سيعطي أركان حرية التصرف.

قال بول جرير ، مدير محفظة في فيديليتي إنترناشونال في لندن، قبل الإعلان عن القرار: "سيصاب المستثمرون بخيبة أمل وخيبة أمل". يشير التحذير الذي تم إظهاره حتى الآن إلى أن "الفريق الاقتصادي الجديد لديه نفوذ محدود إلى حد ما لتقديم إصلاح سريع وبعيد المدى وتوفير دفعة مطلوبة بشدة لمصداقية السوق".

بدأ أردوغان التحرك نحو إعادة ضبط السياسة بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.

في إصلاح فريقه الاقتصادي، أعاد أردوغان الاستراتيجي السابق في ميريل لينش محمد شيمشك وزيراً للمالية وعين أركان على رأس البنك المركزي.

عملت أول امرأة في منصب محافظ البنك المركزي في تركيا لما يقرب من عقد من الزمان في شركة Goldman Sachs Group Inc. قبل أن تقضي ما يقرب من ثماني سنوات في بنك First Republic Bank الإقليمي المنهار في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن الخطوة الأخيرة كانت مفاجأة لكثير من السوق، إلا أن السلطات حاولت إدارة التوقعات قبل الاجتماع.

حذر مسؤول اقتصادي تركي كبير، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر من أن الزيادات الضخمة لأسعار الفائدة التي تم تحديدها من قبل السوق قد لا تتحقق اليوم الخميس.

وجاء الرفع جاء أقل من متوسط توقعات "رويترز"، برفع الفائدة 1250 نقطة أساس إلى 21%. وذلك في إشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قَبِل بالسياسة المالية التقليدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

يذكر أن التضخم كان قد وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 40% الشهر الماضي.

كانت وكالة موديز، قد ذكرت أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سيكون أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتماني.