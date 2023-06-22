طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تستقر عند أعلى مستوى في 20 شهراً

لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ استقر عند أعلى مستوياته في 20 شهرا ليظل مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي، فيما قد يكون مؤشرا مبكرا على ضعف سوق العمل في ظل حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القوية لتشديد الائتمان.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى بلغت 264 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو/حزيران، دون تغير عن قراءة الأسبوع السابق بعد تعديلها بالرفع، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

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وكان متوسط التوقعات لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات الجديدة 260 ألفا.