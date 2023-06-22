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كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
صندوق النقد

جورجيفا: صندوق النقد الدولي أوفى بهدف توفير حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة

أكدت توفير الصندوق حقوق سحب خاصة بقيمة 100 مليار دولار للدول المعرضة للخطر

باريس - رويترز
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمام قمة في باريس، اليوم الخميس، إن الصندوق حقق هدفه بتوفير حقوق سحب خاصة بقيمة 100 مليار دولار للدول المعرضة للخطر.

كانت الدول الغنية اتفقت في 2021 على توجيه بعض حقوق سحبها الخاصة غير المستغلة بالصندوق إلى الدول الفقيرة.

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وكانت الخطة هي توفير 100 مليار دولار عن طريق إعادة حقوق السحب الخاصة إلى الصندوق مرة أخرى حتى يتمكن بدوره من إقراضها بفائدة أقل من أسعار السوق للدول منخفضة الدخل.

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وقالت جورجيفا أمام إحدى لجان القمة "أقرضنا 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. كان هذا هدفنا من 2021، وحققنا ذلك الهدف."

وبلوغ ذلك الهدف هو أحد الإنجازات الرئيسية المعلنة خلال قمة باريس التي تركز على كيفية مساعدة الدول منخفضة الدخل في مواجهة أعباء الديون مع إتاحة مزيد من التمويل لتحقيق الأهداف المناخية.

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