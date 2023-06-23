اقتصاد تركيا
العجز التجاري التركي يرتفع إلى 12.5 مليار دولار في مايو
ارتفاع الواردات 15.5% إلى 34.19 مليار دولار
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.527 مليار دولار في مايو/أيار، بارتفاع 17.6% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت البيانات أن صادرات تركيا ارتفعت 14.4% إلى 21.66 مليار دولار في مايو/أيار بينما زادت الواردات 15.5% إلى 34.19 مليار دولار.
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