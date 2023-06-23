إنهاء 6 نزاعات تجارية و"رسوم جمركية انتقامية" بين أميركا والهند

اتفقت الولايات المتحدة والهند يوم الخميس على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أعلنت واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمص والعدس واللوز.

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جاء الإعلان خلال زيارة دولة يجريها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، وقد توصل البلدان أيضا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة، والاستثمار في أشباه الموصلات، والتعاون الفضائي.

فرضت الهند تعريفات ردا على إجراءات أميركية مشابهة بشأن الصلب والألمنيوم، وقال بيان مكتب الممثل التجاري الأميركي إن "هذه التخفيضات الجمركية ستعيد وتوسع الفرص السوقية للمنتجين الزراعيين والمصنعين الأميركيين".

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي "يمثل اتفاق اليوم تتويجا للعمل الثنائي المكثف على مدى العامين الماضيين".

ومن بين النزاعات الستة في منظمة التجارة العالمية، أثارت الولايات المتحدة ثلاثة منها فيما أثارت الهند النزاعات الثلاثة الأخرى.

وقال البيان الأميركي إن النزاعات تشمل إجراءات بشأن خلايا الطاقة الشمسية ووحدات الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة المتجددة، فضلا عن إجراءات بشأن منتجات الصلب والألمنيوم.