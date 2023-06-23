ماكرون: وضعنا خارطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جديد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، عن وضع خارطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جديد.

وطالب ماكرون بالعمل على إصلاح المؤسسات المالية العالمية.

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وتحدث الرئيس الفرنسي، عن "إجماع تام" من أجل "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي ليصبح "أكثر فاعلية وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم"، في ختام قمة باريس التي جمعت على مدى يومين نحو 40 رئيس دولة وحكومة.

وقال ماكرون "يجب أن نباشر العمل منذ الآن" معلنا عقد "اجتماع متابعة" في باريس بعد سنتين حول هذا "الإجماع الجديد" من أجل امتلاك أسلحة مالية أفضل لمكافحة الفقر والاحترار المناخي، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال إن النظام المالي العالمي أصبح غير عادل، وفشل في حماية الدول الأكثر فقرا، وأصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة.

وأكد غوتيريش، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، يوم الخميس: "يجب أن تكون هناك إصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي"، لا سيما أن هذا النظام فشل في توفير شبكة حماية للدول النامية.

وتهدف القمة الجديدة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "COP 27" العام الماضي في مصر، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.