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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

"المركزي" التونسي: نعمل مع صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي عادل

رئيس تونس لصندوق النقد: شروطكم تهدد السلم الأهلي

تونس – رويترز
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قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.

وتؤكد تصريحات العباسي تقريرا لرويترز هذا الشهر نقلا عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحا بديلا لصندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة بعد رفض الرئيس قيس سعيد لما وصفه بإملاءات الصندوق.

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كانت الرئاسة التونسية قد أعلنت فجر الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.

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وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.

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