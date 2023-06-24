لبنان خارج "القائمة الرمادية" لمجموعة "فاتف" لمراقبة غسل الأموال

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانا لم يتضمن وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد أن أثار تقييم أولي مخاوف من وضعها في القائمة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في مايو/ أيار إن من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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لكن القائمة المنقحة التي أُعلن عنها أمس الجمعة بعد اجتماع للمجموعة لم تشمل لبنان، ولم يذكر مسؤولون من المجموعة اسم لبنان خلال مؤتمر صحفي بعد بيانهم بشأن القائمة.

وكان مصدر دبلوماسي مطلع قال لـ"رويترز" الشهر الماضي إن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمجموعة وضع لبنان فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة خلال تقييم أولي.

لكن المصدر قال أيضا إن لبنان يسعى لتحسين وضعه.