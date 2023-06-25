اقتصاد اليمن
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق مشاريع بتكلفة 1.5 مليار ريال
في حضرموت
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أطلق البرنامج السعودي لإعمار اليمن مشاريع تنموية بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال في محافظة حضرموت اليمنية بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية.
وتشمل المشاريع قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل.
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