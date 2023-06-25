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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح عددا من المشاريع التعليمية في مأرب
مشروعات نفذها البرنامج السعودي لإعمار اليمن
اقتصاد اليمن

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق مشاريع بتكلفة 1.5 مليار ريال

في حضرموت

دبي - العربية.نت
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أطلق البرنامج السعودي لإعمار اليمن مشاريع تنموية بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال في محافظة حضرموت اليمنية بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية.

وتشمل المشاريع قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل.

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