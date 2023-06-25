تعميم هام من "المركزي الأردني" بشأن تعيين العمالة الوافدة

أصدر البنك المركزي الأردني تعميما طلب فيه من شركات التمويل المرخصة في الأردن، عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين.

وأوضح التعميم أن البنك المركزي طلب أيضا من شركات التمويل المرخصة، تزويده بالمعلومات المتعلقة بالموظفين غير الأردنيين بشكل سنوي في موعد أقصاه 15 يناير من كل عام.

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وذكر التعميم أن طلب الموافقة يتضمن على تعيين غير الأردنيين في الشركة؛ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية، السير الذاتية، الوظيفة التي يشغلها غير الأردني ومبررات تعيينه، وإجمالي عدد الموظفين في الشركة وعدد الموظفين غير الأردنيين، وفق ما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين في حال توفر الكفاءات والمهارات المحلية لإشغال الوظائف.