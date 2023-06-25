عدد سكان دبي يسجل رقماً قياسياً للمرة الأولى في تاريخ الإمارة

تجاوز عدد سكان دبي حاجز 3.6 مليون نسمة بزيادة 1% تمثل 33 ألفاً مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث بلغ عددهم بنهاية مارس الماضي 3.567 مليون نسمة.

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، ارتفاع عدد السكان بنسبة 1.5% تمثل زيادة بواقع أكثر من 50 ألفاً مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022، وكان الرقم المسجل فيه 3.55 مليون نسمة.

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هذه المرة الأولى الذي يتجاوز فيها عدد سكان الإمارة 3.6 مليون نسمة، في طريقها نحو الوصول إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وفقاً لخطة دبي الحضرية التي تتوقع الوصول إلى 7.8 مليون نسمة خلال ساعات الذروة من 4.729 مليون نسمة بنهاية 2022 وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقفز عدد سكان الإمارة منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في المنطقة ومنها دبي، وتحديداً في منتصف الربع الأول لعام 2020، بنسبة 6.3% تمثل زيادة تلامس 215 ألفاً، حيث وصل عدد سكان المدينة نهاية الربع الأول من عام 2020 إلى قرابة 3.386 مليون نسمة.

وارتفع عددهم إلى 3.424 مليون نسمة في نهاية الربع الأول من العام التالي (2021)، وازداد أكثر من 2% في الربع الأول من 2022 إلى 3.496 مليون نسمة، ليصل إلى نحو 3.567 مليون نسمة في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وبلغ عدد الذكور في إمارة دبي خلال العام الماضي 2022، نحو 2.438 مليون نسمة يمثلون 69% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث أكثر من 1.111 مليون نسمة يمثلن 31% من الإجمالي.

وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين نحو 284.6 ألف نسمة يمثلون 8% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الوافدين نحو 3.265 ألف نسمة يمثلون 92% من السكان.