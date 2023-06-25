واردات الذهب في مصر تتراجع لهذا المستوى بالربع الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع واردات مصر من أشكال الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51.6%.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي لتسجل نحو 41.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 85.118 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 43.918 مليون دولار.

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وتعتبر واردات الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة والتي تراجعت بمستوى كبير في شهر مارس تجاوز المليار دولار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و637 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى تراجع الواردات المصرية من أشكال خام الذهب من الخارج في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأشكال خام الذهب غير النقدي نحو 14.819 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 58.192 مليون دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 43.373 مليون دولار.

في الوقت نفسه، ومنذ إعلان سماح الحكومة المصرية للوافدين بإدخال الذهب إلى مصر، فقد بلغ إجمالي الذهب الوارد بصحبة الوافدين خلال 42 يوماً منذ إطلاق المبادرة نحو 306 كيلو غرامات من الذهب.

وبحسب بيان لوزارة المالية في الحكومة المصرية، فإن ذلك يعني أن آخر 11 يومًا دخل مصر نحو 112 كيلو ذهب، بما يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

على صعيد الأسعار، فقد شهدت تراجعاً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية نحو 2215 جنيهاً، كما تراجع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1929 جنيهاً.

أيضاً، فقد تراجع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 2531 جنيهاً. وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 17720 جنيهاً.

وعالمياً، اختتمت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1920 دولارًا، مقابل نحو 1958 دولارًا في ختام الأسبوع قبل الماضي.