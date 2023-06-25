"المركزي" الصيني يضخ 27.3 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأحد، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 196 مليار يوان (حوالي 27.3 مليار دولار أميركي) وبسعر فائدة يبلغ 1.9%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.