"تحالف "سي إم إتش" الصيني يحصل على حق استغلال منجم حديد ضخم في الجزائر

وقعت الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، بالجزائر اتفاقية شراكة مع الائتلاف الصيني "سي. إم .إتش" (CMH) تتعلق باستغلال خامات حديد منجم غار جبيلات-غرب وتثمين إنتاجه عن طريق إنشاء مصنع لإنتاج بلاطات الصلب ببشار في ولاية تندوف.

ووقع الاتفاقية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، أحمد بن عباس، ورئيس الائتلاف الصيني "سي.إم.إتش"، زهو زهيبينغ، وتسعى إلى العمل على استخراج 2 مليون طن من خام الحديد سنويا بحلول عام 2026 من منجم غار جبيلات-غرب، قبل الوصول لسعة استخراج سنوية 50 مليون طن من خام الحديد عام 2040.

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وينتظر أن يساهم تنفيذ هذا المشروع المتكامل للتنمية التعدينية والمعدنية بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة عالميا في صناعة الحديد والصلب، إلى جانب توفير عائدات هامة للجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد البيانات المقدمة أن لجنة المراجعة التقنية للصناعة والتحويل المعدني الصينية أكدت أن عملية الانصهار وتحويل المعدن في خام الحديد ذي التركيز العالي من الفسفور أصبحت ممكنة.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، محمد صخر حرامي إن هذا المشروع هو "مرحلة من مراحل وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتجسيد ورقة الطريق المعتمدة من طرف الحكومة لتثمين الموارد المنجمية وتشييد المشاريع الكبرى".

أضاف "مشروع تثمين منجم غار جبيلات سيسمح في مراحله الأولى بتوفير المواد الأولية الخام لكل صناعة الصلب في الجزائر والتي تحتاج إلى كميات كبيرة".

وذكر أن الجزائر استوردت السنة الماضية ما قيمته 1.2 مليار دولار من المواد الأولية الحديدية، وعند الانتهاء من الاستثمارات الحالية في مجال صناعة الصلب في سنة 2025، سيتم توفير ما قيمته 2 مليار دولار.