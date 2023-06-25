14.65 مليار دولار موجودات "المركزي" البحريني بنهاية أبريل

ارتفعت موجودات مصرف البحرين المركزي إلى أكثر من 5.5 مليارات دينار بحريني (نحو 14.65 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2023 وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف.

وأكدت البيانات المالية أن موجودات المصرف المركزي ارتفعت بشكل متواصل لتصل إلى 5.5 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.8 مليار دينار في 2022، ونحو 4.1 مليار دينار في 2021، ونحو 3 مليارات دينار في 2020، ونحو 3.1 مليار دينار في 2019، ونحو 2.4 مليار دينار في 2018.

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وفصلت البيانات المالية أن الموجودات المحلية بلغت نحو 3.97 مليار دينار، منها 2.99 مليار دينار مطالب على الحكومة، ونحو 655 مليار دينار مطالب على المصارف المحلية، وموجودات أخرى تبلغ 324 مليون دينار، وفق صحيفة "الوطن" البحرينية.

أما الموجودات من العملات الأجنبية فبلغت ما يعادل نحو 1.57 مليار دينار، إلى جانب ذهب يبلغ بسعر التكلفة 2.5 مليون دينار، وبسعر السوق يقدر بأكثر من 110 ملايين دينار.

أما المطلوبات على مصرف البحرين المركزي فتركزت، على مطلوبات للمصارف المحلية بمبلغ 3.8 مليار دينار، ونحو 114 مليون دينار ودائع للحكومة، ونحو 706 مليون دينار نقد متداول، ونحو 640 مليون دينار رأس المال والاحتياطي، إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 239 مليون دينار.