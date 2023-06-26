ارتفاع صادرات الأردن 4% في الثلث الأول من 2023

ارتفعت قيمة صادرات الأردن بنسبة 4% خلال الثلث الأول من عام 2023 إلى 2.68 مليار دينار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

وذكرت دائرة الإحصاءات العامة فى المملكة الأردنية، أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 2.87 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 190.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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أما المستوردات، فبلغت قيمتها 5.8 مليار دينار خلال الثلث الأول من عام 2023 بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، بلغ 2.94 مليار دينار، ويكون قد انخفض خلال الثلث الأول من عام 2023 بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر إبريل الماضي من عام 2023 ما مقداره 652.6 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر إبريل الماضي 605.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 46.8 مليون دينار خلال شهر إبريل من عام 2023 بانخفاض نسبته 11.0% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022،

أما المستوردات، بلغت قيمتها 1.299 مليار دينار خلال شهر أبريل من عام 2023 بانخفاض نسبته 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وبهذا فإن العجز في الميزان التجاري خلال شهر نيسان من عام 2023 قد بلغ 646.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 20.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.