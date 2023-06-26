اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عن التشرد تعبيرية
تعبيرية عن التشرد
اقتصاد بريطانيا

الأمير وليام يطلق برنامجاً يهدف إلى حلّ مشكلة التشرّد في بريطانيا

المملكة المتحدة تضم أكثر من 300 ألف متشرد

لندن – (أ ف ب)
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلق وريث العرش البريطاني الأمير وليام، اليوم الاثنين، برنامجاً يرمي إلى إنهاء مشكلة التشرّد في المملكة المتحدة.

ويهدف المشروع المُسمى "هوم ووردز" والذي يمتد على خمس سنوات إلى "إظهار إمكانية وضع حدّ لمشكلة المشردين بصورة دائمة"، على ما ذكرت جمعية "رويال فاونديشن" الخيرية المملوكة للأمير وليام وزوجته كيت.

مادة اعلانية

وقال الابن الأكبر للملك تشارلز في بيان "إنها مهمة شاقة لكنني أؤمن أنه من خلال العمل معاً سيكون من الممكن ضمان أن يكون تشرّد الأشخاص مسألة نادرة وغير متكررة".

ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وأميركا 39% العام الماضي  اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وأميركا 39% العام الماضي 

ويمثل البرنامج مشروعاً جديداً بارزاً لأمير ويلز الذي سبق أن أطلق عام 2020 جوائز إيرثشوت التي تأسست لمُكافأة المشاريع البيئية الجديدة، في وقت تسعى العائلة الملكية التي طالتها فضائح كثيرة، إلى إثبات أهميتها للمجتمع البريطاني.

ومن المقرر أن يشارك الأمير البالغ 41 عاماً الاثنين والثلاثاء في إطلاق البرنامج في المناطق الست الذي سيكون فاعلاً فيها، بدءاً من لندن.

وذكر بيان الجمعية أنّ المشروع الذي ستكون "رويال فاوندايشن" مسؤولة عنه، يعتمد على شركاء محليين من أفراد ومؤسسات وشركات، سيعملون معاً لتوفير خطة محلية استناداً إلى"الاحتياجات والخبرة المحليتين".

ويتمثل أحد أهداف البرنامج في إتاحة مساكن على نطاق واسع، تليها خطوة إنشاء نموذج يمكن اعتماده في أماكن أخرى من المملكة المتحدة وخارجها أيضاً.

وأوضح البيان أنّ المملكة المتحدة تضم أكثر من 300 ألف شخص نصفهم من القصّر، ينامون في الشوارع ويعيشون في سياراتهم أو في فنادق أو أماكن إقامة مؤقتة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط