الصين: مصر ستصبح أول دولة إفريقية يمكنها تجميع واختبار الأقمار الصناعية

قال السفير الصيني في القاهرة، إن مصر ستصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع.

جاء ذلك على هامش تقديم منحة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي "مصر سات 2" بوكالة الفضاء المصرية.

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وأضاف السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، أن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

وتابع: "مشروع "مصر سات 2" يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق".

وتنفذ مصر مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار.