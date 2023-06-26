اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2
عملية التجميع والاختبار للقمر الصناعي مصر سات 2
اقتصاد مصر

الصين: مصر ستصبح أول دولة إفريقية يمكنها تجميع واختبار الأقمار الصناعية

أول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال السفير الصيني في القاهرة، إن مصر ستصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع.

جاء ذلك على هامش تقديم منحة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي "مصر سات 2" بوكالة الفضاء المصرية.

مادة اعلانية

وأضاف السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، أن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية اقتصاد اقتصاد مصر مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية

وتابع: "مشروع "مصر سات 2" يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق".

وتنفذ مصر مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط