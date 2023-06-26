نقص المياه يهدد 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في الصين
نحو 200 ألف شخص لا يحصلون على مياه كافية
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن نحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في الصين تعاني من الجفاف، بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة أثر على جزء كبير من شمال البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن وزارة الموارد المائية أن نحو 200 ألف شخص و 760 ألف من الماشية الكبيرة لا يحصلون على مياه كافية.
والمناطق المتضررة هي بشكل رئيسي المنطقة الشمالية الغربية من منغوليا الداخلية، والمعروفة بأراضيها العشبية التي تغذي الأغنام والماشية، بالإضافة إلى إقليم خبي الشمالي وشمال شرق لياونينغ، وهي مناطق مهمة لزراعة الذرة وإنتاج الألبان.
وسجلت درجة الحرارة في العاصمة بكين 40 درجة يوم السبت لليوم الثالث على التوالي إذ أثرت درجة الحرارة المرتفعة على نحو قياسي غير معتاد في يونيو/حزيران على منطقة شاسعة في شمال الصين.
ورفعت أجزاء من خبي وخنان وشاندونغ ومنغوليا الداخلية وتيانجين حالة التأهب للطقس الحار أو أبقت مستوى الإنذار عند "الأحمر"، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الصيني ذي المستويات الأربعة.
ووفقا لتقرير شينخوا، فإن منطقة جنوب غرب يونان، التي عانت بالفعل من الجفاف على مدى شهور منذ العام الماضي، تواجه أيضا نقصا في المياه.
وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الاثنين أن درجات الحرارة انخفضت أمس الأحد، لكن من المتوقع أن تعاود الارتفاع غدا الثلاثاء وقد تتجاوز 40 مئوية في بكين وتيانجين وجنوب خبي.
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