هذه الجنسية تستحوذ على 30% من إجمالي العمالة بالكويت

كشفت بيانات رسمية، أن إجمالي أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي متضمنا العمالة المنزلية ارتفع بواقع 63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من 2023.

وبحسب البيانات، فإن عدد العاملين بالكويت بلغ نحو 2.85 مليون عامل وعاملة بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية شهر ديسمبر 2022.

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وأظهر التوزيع العددي والنسبي للعمالة في جميع القطاعات بالكويت (متضمنة العمالة المنزلية) بنهاية مارس الماضي تصدر الجالية الهندية لأعداد العمالة في البلاد بعدما استحوذت على 30% منهم لتزيد أعدادهم بنحو 23 ألف هندي وهندية، فيما زادت أعداد المصريين بواقع 2397 مصريا ومصرية والكويتيون بواقع 2175 كويتيا وكويتية، وفق صحيفة الأنباء.

جاءت أحجام العمالة وفقا للترتيب التنازلي كما يلي:

1 ـ الهند: استحوذت الجالية الهندية على 30% من إجمالي العمالة بالكويت بواقع 857.67 عاملا وعاملة من بينهم 712 ألف هندي و145.59 هندية، مقارنة بـ 834.678 هندي وهندية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 22.993 شخصا.

2 ـ مصر: استحوذت الجالية المصرية على 17% من إجمالي العمالة بالكويت بواقع 486.65 عاملا وعاملة من بينهم 453.7 ألف مصري و32.9 ألف مصري، مقارنة بـ 484.259 مصريا ومصرية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 2397 شخصا.

3 ـ الكويت: استحوذت العمالة الوطنية على نحو 16% من قوة العمل بالبلاد بواقع 444.82 كويتيا وكويتية من بينهم 187.44 مواطنا و257.37 مواطنة، مقارنة بـ 442.647 كويتيا وكويتية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 2175 شخصا.

4 ـ الفلبين: استحوذت العمالة الفلبينية على 10% من قوة العمل في البلاد بواقع 274.16 فلبينيا وفلبينية بواقع 30.28 ألف فلبيني و243.87 فلبينية، مقارنة بـ 266.915 فلبينيا وفلبينية بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل زيادة بلغ 7250 شخصا.

5 ـ بنغلاديش: تستحوذ عمالة بنغلاديش على 245.86 ألف وظيفة في البلاد بواقع 24.94 ألف وظيفة للرجال و4917 وظيفة للنساء، بزيادة 4530 شخصا في 3 أشهر قياسا إلى 241.33 شخصا في نهاية ديسمبر 2022.

6 ـ سريلانكا: تستحوذ العمالة السريلانكية على 119.65 وظيفة في الكويت بواقع 37.13 وظيفة للرجال و82.5 ألف وظيفة للنساء، بزيادة 8455 شخص قياسا إلى 111.119 شخصا بنهاية ديسمبر 2022.

7 ـ نيبال: تستحوذ العمالة النيبالية على 92.535 وظيفة في البلاد بواقع 58.29 ألف وظيفة للنيباليين، و34.23 ألف وظيفة للنيباليات، بزيادة 8873 شخصا قياسا إلى 83.662 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.

8 ـ باكستان: يستحــــوذ الباكستانيون على 70.49 ألف وظيفة في الكويت بواقع 67.27 ألف وظيفة للباكستانيين و3224 وظيفة للباكستانيات.

9 ـ سوريا: يستحــــوذ السوريون على 64.298 ألف وظيفة في سوق العمل الكويتي من بينها 65.75 ألف وظيفة للسوريين و7543 وظيفة للسوريات.

10 ـ الأردن: يستحوذ الأردنيون على 27.889 ألف وظيفة في سوق العمل الكويتي بواقع 19.44 ألف وظيفة للأردنيين و8443 وظيفة للأردنيات.

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ووفقا للبيانات، فقد ارتفع عدد العاملين في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص (دون احتساب العمالة المنزلية) إلى نحو 36.12 ألف شخص في أول 3 أشهر من 2023 ليرتفع عددهم من 2.036 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2023 إلى نحو 2.073 مليون عامل وعاملة بنهاية مارس 2023.

وأظهرت بيانات سوق العمل أن الزيادة في أعداد العمالة 6% منها لمواطنين بواقع 2175 كويتيا وكويتية، ليرتفع إجمالي المواطنين من 442.64 مواطنا ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 444.82 بنهاية مارس 2023.

واستحوذ المقيمون على 94% من حجم الزيادة في العمالة بواقع 33.94 ألف وافد ووافدة، ليرتفع عددهم من 1.594 مليون وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 1.628 مليون وافد ووافدة بنهاية مارس 2023، إذ استحوذت العمالة الهندية على نحو 40% من العمالة الجديدة الوافدين إلى سوق العمل الكويتي بواقع 13.29 ألف عامل وعاملة تليها العمالة النيبالية بواقع 6157 عاملا وعاملة.

وكشف ترتيب العمالة في سوق العمل الكويتي وفقا للجنسية من دون العمالة المنزلية (العاملين في القطاعين الحكومي والخاص) استمرار تصدر الجالية الهندية للقائمة بواقع 510.38 آلاف عامل وعاملة، إذ ارتفعت أعدادهم خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2023 بواقع 13.29 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 497.08 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

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وجاء في المرتبة الثانية العمالة المصرية التي زادت أعدادها بواقع 2397 عاملا وعاملة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ليرتفع عددهم من 483.18 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 485.58 ألف عامل وعاملة بنهاية مارس 2023.

وحلت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة لجهة أعلى عدد عمالة في الكويت، إذ ارتفعت أعدادهم بواقع 2175 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية مارس 2023 نحو 444.82 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 442.64 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022.

وحلت في المرتبة الرابعة عمالة جالية دولة بنغلاديش والتي شهدت زيادة في أعداد عمالتها بواقع 3590 عاملا وعاملة خلال أول 3 أشهر من 2023 ليرتفع عددهم من 161.9 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 165.5 ألف عامل وعاملة بنهاية مارس 2023.

وقفزت عمالة دولة نيبال من المرتبة الثامنة إلى الخامسة بدلا من العمالة الباكستانية، بعدما زاد النيباليون بواقع 6157 نيباليا ونيبالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ليصل عددهم إلى 69.087 ألف نيبالي ونيبالية مقارنة مع 62.93 ألف نيبالي ونيبالية بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجعت عمالة دولة باكستان إلى المرتبة السادسة في سوق العمل الكويتي بعدما زادت أعدادهم بواقع 115 باكستانيا فقط خلال الربع الأول من 2023 ليصل عددهم الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى نحو 68.95 ألف باكستاني وباكستانية مقارنة بـ 68.84 ألف باكستاني وباكستانية بنهاية ديسمبر 2022.

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وتراجع ترتيب عمالة جالية الفلبين من المرتبة السادسة إلى السابعة بعدما ارتفعت أعداد الجالية بـ1080 فلبينيا وفلبينية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 67.994 ألف فلبيني وفلبينية مقارنة بـ 66.914 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجع السوريون إلى المرتبة الثامنة في سوق العمل الكويتي خلال أول 3 أشهر من 2023 بعدما ارتفعت أعدادهم بواقع 220 شخصا ليصل عددهم الإجمالي إلى 64.117 ألف سوري وسورية بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 63.89 ألف سوري وسورية بنهاية ديسمبر 2022.

وظل الأردنيون في المرتبة التاسعة لجهة أعلى عدد عمالة في الكويت بعدما ارتفعت أعدادهم بواقع 481 شخصا خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ليصبح عددهم بنهاية مارس الماضي 27.87 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 27.39 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وحلت العمالة السريلانكية في المرتبة العاشرة بعدما ارتفعت أعدادهم بواقع 1559 عاملا وعاملة ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية مارس 2023 نحو 22.68 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 21.12 ألف عامل وعاملة سريلانكيين بنهاية ديسمبر 2022.