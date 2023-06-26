اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني يضخ 33.9 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية
عبر شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية
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واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 244 مليار يوان (نحو 33.86 مليار دولار أميركي) بسعر فائدة 1.9%.
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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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