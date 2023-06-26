"سبارك" تبرم عقداً مع "هاتشيسون بورتس" لتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية

وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة ''سبارك'' وشركة هاتشيسون بورتس، اتفاقية امتياز لإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في مدينة الملك سلمان للطاقة، والتي تعد أكبر مركز عالمي لمصانع الطاقة في السعودية والممتدة على مساحة 50 كيلومترًا مربعًا في المنطقة الشرقية.

وتمنح هذه الاتفاقية حق الامتياز لشركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية، والتي هي المشغل الحصري للمنشأة اللوجستية الحديثة والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، من تقديم الخدمات والحلول اللوجستية المرتبطة بالسلع المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين في المدينة من خلال التعامل مع الحاويات، وإدارة الشحنات، وتوفير ساحات التخزين والمستودعات، وإجراءات الجمارك.

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كما سيعزز الميناء الجاف من إبراز المنطقة الشرقية كقوة لوجستية إقليمية، من خلال اتصاله مع خط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي المستقبلي والطريق السريع لدول مجلس التعاون الخليجي والطرق السريعة المتعددة المتصلة بموقع سبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمدينة الملك سلمان للطاقة ''سبارك'' المهندس سيف القحطاني، بأن الميناء الجاف هو أحد الممكنات الرئيسة لسبارك وأن توقيع اتفاقية الامتياز ينقل الميناء الجاف إلى مرحلة جاهزية التشغيل، وبذلك ستكون شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية جاهزة للمستثمرين منذ اليوم الأول بحلول لوجستية متكاملة وخدمات فعالة تمكن المستثمرين من رفع كفاءة إنتاجهم.

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لشركة هاتشيسون بورتس إريك آيب، أن المشاركة في هذا المشروع الضخم والمساهمة في نجاح رؤية السعودية 2030 في تحويل المملكة إلى محور لوجستي عالمي، متطلعًا إلى شراكة مثمرة من خلال فرص تجارية مستقبلية.