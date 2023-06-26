102.6 مليار دولار الإيرادات التقديرية بموازنة العراق للعام الجاري

نشرت جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاثنين، قانون رقم (13) لسنة 2023 "الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)".

وبحسب الموازنة، فإن الإيرادات التقديرية للعام 2023، تبلغ نحو 134.55 تريليون دينار أي ما يعادل 102.6مليار دولار، وتم احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير 3.5 مليون برميل يومياً، شاملة 400 ألف برميل يومياً عن كمية النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار، وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

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كما نص قانون الموازنة على تخصيص 198.910 تريليون دينار ما يعادل151.61 مليار دولار للنفقات للسنة المالية 2023 ، منها 133.22 تريليون دينار ( 101.5 مليار دولار) نفقات تشغيلية، فيما تم تخصيص 12.75 تريليون دينار ( 9.7 مليار دولار )من ضمن المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي.

وبحسب الموازنة تم تخصيص 400 مليار دينار (304.87 مليون دولار) لسداد مستحقات المصرف العراقي للتجارة لدى الإقليم، كما تم تخصيص 3.58 تريليون دينار (2.73 مليار دولار) للبرامج الخاصة منها 1.46 تريليون دينار (111.4 مليون دولار) للبرنامج الحكومي، وبحسب الموازنة بلغت النفقات الرأسمالية 49.35 تريليون دينار (37.6 مليار دولار).

وتم تخصيص نحو 38.22 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية المحلية (29.13 مليار دولار)، منها 3.67 تريليون دينار لمشاريع البرنامج الحكومي.

وبلغ العجز المخطط في الموازنة العراقية للسنة المالية 2023، نحو 64.35 تريليون دينار عراقي تعادل (نحو 49.05 مليار دولار أميركي).