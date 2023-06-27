اقتصاد تركيا
الاحتياطي الأجنبي للمركزي التركي يسجل أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق
إجمالي احتياطيات البنك ارتفع إلى 107.5 مليار دولار حتى 23 يونيو
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قال أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 9 مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة.
كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار دولار حتى 23 يونيو/حزيران، وفقا لحسابات المصرفيين.
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وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.
وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير/شباط 2002 والتي بلغت 8.2 مليار دولار.
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