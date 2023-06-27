اليونسكو والاتحاد الأوروبي سيساعدان بتنظيم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تمويل خطة للوكالة الأممية لدعم الدول النامية في إطار سن قوانين تنظّم الذكاء الاصطناعي.

وسيخصص الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لتنظيم أنشطة وتقديم مشورة لحكومات الدول النامية.

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وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي في بيان "في مواجهة التحديات الملحّة التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، علينا التحرّك بشكل أسرع من خلال توفير مزيد من الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض"، وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن عملها سيستند إلى توصيتها عام 2021 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تستند إلى "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والاستدامة البيئية".

ولفتت إلى أن نحو 30 دولة تعمل بالأساس على قوانين تستند إلى هذه التوصية.

في حين أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شركات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، سرّعت الكتلة وتيرة عملها نحو تنظيم التكنولوجيا حيث فاجأت التطورات السريعة التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي العديد من الوسائل الإعلامية وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.

أعرب المشرّعون في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، عن تأييدهم لنص أساسي قد يشكّل ركيزة القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي اعتبارًا من العام 2026، لكن المطورين المحليين والأجانب للذكاء الاصطناعي اعتبروه قاسيًا جدًا.