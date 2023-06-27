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ميناء للصادرات الألمانية
ميناء للصادرات الألمانية
ألمانيا

توقعات صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا تتراجع بشكل ملحوظ في يونيو

التقرير أكد أن غالبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

برلين - رويترز
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أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني، اليوم الثلاثاء، أن معنويات صناعة الصادرات الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو حزيران.

وتراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى سالب 5.6 نقطة في يونيو/حزيران نزولا من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مايو/أيار، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

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وقال كلاوس فولرابي رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد "بالإضافة إلى ضعف الطلب بالسوق المحلي فإننا في الوقت الراهن نلحظ عددا أقل في الطلبات من الخارج.. هذه أنباء سيئة لاقتصاد صادرات ألمانيا".

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وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن غالبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، باستثناء قطاعي الملابس وصناعة المشروبات اللذين يتوقعان نموا كبيرا.

ولم تتراجع فحسب توقعات الصادرات في يونيو/حزيران إذ أن مؤشر إيفو لمناخ الأعمال أظهر أمس الاثنين أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود.

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