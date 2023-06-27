اقتصاد
دولة خليجية تمنح إقامة بلاتينية جديدة.. بهذه الشروط
تشترط حسن السير والسلوك
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أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قراراً رقم (47) لسنة 2023 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين.
وذلك لمن بلغت مدة إقامته بالمملكة 15 سنة أو أكثر مع حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن رد إليه اعتباره، وعلى أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4000 دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.
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كما صدر عن ولي العهد قرار رقم (48) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تنظيم المناطق التي يجوز تملك العقارات فيها لغير البحرينيين.
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