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علم تونس (آيستوك)
علم تونس (آيستوك)
اقتصاد تونس

وزير خارجية إيطاليا يرجح توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس بشأن حزمة مساعدات

الاتحاد الأوروبي أعلن عن مساعدات مالية لتونس تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة (آكي) الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إن من المرجح أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس بشأن حزمة المساعدات اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف تاياني أن أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار.

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ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، والتي تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات مالية لتونس تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو، بحسب الوكالة.

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