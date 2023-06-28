روسيا و أوكرانيا
دول أوروبية تحذر: التصرف في أموال روسيا المجمدة ينزع الثقة من أوروبا
المفوضية الأوروبية تسعى لمساعدة أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية
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طالبت عدة دول في الاتحاد الأوروبي بتأجيل مقترح التصرف في الأصول الروسية المجمدة، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز".
وحذرت تلك الدول من أن التصرف في أموال روسيا المجمدة ينزع الثقة من أوروبا.
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يأتي ذلك فيما تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء دخل بنسبة 2.6% من استثمار الأصول المجمدة من قبل الغرب، المملوكة للبنك المركزي لروسيا.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن نحو ثلثي الاحتياطيات المجمدة البالغة 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي تقع في مجموعة الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وتنص وثيقة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن على أن استثمار هذه المليارات... يمكن أن يحقق "دخلا سنويا كبيرا بمتوسط قيمة نحو 2.6%"، من أجل مساعدة كييف.
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