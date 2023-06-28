رئيسة وزراء إيطاليا: الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا.

وأضافت جورجا ميلوني، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين.

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كان الاتحاد الأوروبي، قد أكد على أنه لا يعمل على فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، ولكن خفض الاعتماد عليها.