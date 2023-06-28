اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni holds her end-of-year news conference in Rome, Italy, December 29, 2022. (Reuters)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (رويترز)
اقتصاد

رئيسة وزراء إيطاليا: الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا

دعت إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا.

وأضافت جورجا ميلوني، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين.

مادة اعلانية

كان الاتحاد الأوروبي، قد أكد على أنه لا يعمل على فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، ولكن خفض الاعتماد عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا تقدم المرأة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟ ماذا تقدم المرأة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط