اقتصاد
رئيسة وزراء إيطاليا: الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا
دعت إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا.
وأضافت جورجا ميلوني، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين.
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كان الاتحاد الأوروبي، قد أكد على أنه لا يعمل على فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، ولكن خفض الاعتماد عليها.
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