المركزي الأوروبي
رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة
رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما
وضع القراءة
100% حجم الخط
انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء، البنك المركزي الأوروبي بسبب الرفع المتكرر لأسعار الفائدة، قائلة إنه يتبع نهجا "مفرطا في التبسيط" يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما هذا الشهر، وقال إن رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مؤكد في يوليو/تموز إذ توقع أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى نهاية عام 2025.
مادة اعلانية
وقالت ميلوني للبرلمان: "من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تنظيم الخدمات الماليةتعتبر الخدمات المالية محرك الاقتصاد البريطاني اقتصاد
-
قفزة لمبيعات المنازل الجديدة في أميركا خلال مايوترتفع 12.2% إلى معدل سنوي بلغ 763 ألف وحدة الأسواق العقارية
-
"يو بي إس" يعتزم إلغاء أكثر من نصف وظائف "كريدي سويس"تقليص الموظفين في إطار خطة إنقاذ طارئة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية