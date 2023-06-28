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talian Prime Minister Giorgia Meloni delivers statements with Dutch Prime Minister Mark Rutte at Chigi Palace in Rome, Italy, March 8, 2023. (Reuters)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (رويترز)
المركزي الأوروبي

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة

رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما

روما – رويترز
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انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء، البنك المركزي الأوروبي بسبب الرفع المتكرر لأسعار الفائدة، قائلة إنه يتبع نهجا "مفرطا في التبسيط" يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما هذا الشهر، وقال إن رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مؤكد في يوليو/تموز إذ توقع أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى نهاية عام 2025.

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وقالت ميلوني للبرلمان: "من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح".

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