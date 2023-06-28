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سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا (أرشيفية من رويترز)
سفينة تحمل حبوباً من أوكرانيا في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

وكالة: احتمال انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب لا يزال مرتفعاً

انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 18 يوليو

موسكو – رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تسمه قوله اليوم الأربعاء إنه لا يزال هناك احتمال كبير لانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في يوليو/تموز رغم استمرار المحادثات.

وشكت موسكو مرارا من أنها لم تحصل على ما تريده من الاتفاق الذي سمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وينتهي العمل به في 18 يوليو/تموز.

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وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022 للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

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