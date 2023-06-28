روسيا و أوكرانيا
وكالة: احتمال انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب لا يزال مرتفعاً
انتهاء العمل بالاتفاق الحالي يوم 18 يوليو
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تسمه قوله اليوم الأربعاء إنه لا يزال هناك احتمال كبير لانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في يوليو/تموز رغم استمرار المحادثات.
وشكت موسكو مرارا من أنها لم تحصل على ما تريده من الاتفاق الذي سمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وينتهي العمل به في 18 يوليو/تموز.
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وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022 للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
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