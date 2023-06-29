اقتصاد أوروبا
ارتفاع التضخم الألماني في يونيو بأكثر من المتوقع
سجل التضخم 6.8% على أساس سنوي في يونيو
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ارتفع التضخم الألماني بمعدل أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران ليقطع تراجعا ممتدا منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 6.8% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، وهو أعلى من المتوقع.
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وبالمقارنة، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6% وفي إيطاليا إلى 6.7%. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية، غدا الجمعة.
وارتفعت أسعار المستهلكين غير المنسقة 6.4% في يونيو/حزيران على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 6.1% في الشهر الماضي.
وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر مايو/أيار، ارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 0.4%.
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