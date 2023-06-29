أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة اليابانية 5.7% في مايو/أيار مقارنة مع مستواها قبل عام، مرتفعة للشهر الخامس عشر على التوالي.

وجاءت الزيادة متماشية تقريبا مع متوسط توقعات السوق بنمو مبيعات التجزئة 5.4%.

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كان الاقتصاد الياباني نما في الربع الأول بوتيرة أسرع من المتوقع مع زيادة الشركات للإنفاق.

وسجل الاقتصاد نموا بواقع 2.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 1.9%، فيما بلغت القراءة الأولية للنمو 1.6%.