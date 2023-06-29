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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
لبنان

النقد الدولي: المودعون في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% بحلول 2027

دبي - العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020.

وتوقع صندوق النقد، ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% بحلول 2027.

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وأضاف الصندوق أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيتفاقم بسبب مقاومة الإصلاحات.

وأوضح أن المصالح الشخصية في لبنان تعيق الإصلاحات المطلوبة.

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