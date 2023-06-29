النقد الدولي: المودعون في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020.

وتوقع صندوق النقد، ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% بحلول 2027.

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وأضاف الصندوق أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيتفاقم بسبب مقاومة الإصلاحات.

وأوضح أن المصالح الشخصية في لبنان تعيق الإصلاحات المطلوبة.