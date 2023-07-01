موجودات "المركزي السعودي" ترتفع إلى 1.872 تريليون ريال بنهاية مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7% عن أبريل السابق.

وأوضح التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

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وحسب التقرير ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب في مايو بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى نحو 6.33 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وعدة فروع للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.