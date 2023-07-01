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البنك المركزي السعودي - ساما
البنك المركزي السعودي - ساما
ساما

موجودات "المركزي السعودي" ترتفع إلى 1.872 تريليون ريال بنهاية مايو

بزيادة 49.5 مليار ريال عن أبريل

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7% عن أبريل السابق.

وأوضح التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

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وحسب التقرير ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب في مايو بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى نحو 6.33 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وعدة فروع للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

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