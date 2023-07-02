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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن محملة بالحبوب قرب اسطنبول (رويتزر - ارشيف)
اقتصاد

أوكرانيا: 29 سفينة محملة بالحبوب لا تزال عالقة بمضيق البوسفور

تحمل 1.4 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا وآسيا

دبي - العربية.نت
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن 29 سفينة عالقة في مضيق البوسفور التركي بعد تعليق روسيا تسجيل السفن ضمن اتفاق تصدير الحبوب.

وأضاف كوبراكوف عبر حسابه على "تويتر" أن السفن من المقرر أن تحمل 1.4 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا وآسيا على الأرجح، داعيا تركيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على منع انهيار اتفاق تصدير الحبوب وتهديد الأمن الغذائي.

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وأشار الوزير إلى أن موسكو أوقفت تسجيل السفن بموجب الاتفاق منذ 26 يونيو/حزيران المنصرم، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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وهددت روسيا مرارا بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا لم يتم حل "جميع المسائل الإشكالية" المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي تمديده في 17 يوليو/تموز الجاري .

وجرى توقيع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة في إسطنبول في يوليو/تموز من العام الماضي عبر إنشاء مركز تنسيق رباعي لتفتيش السفن التي تحمل الحبوب لمنع تهريب الأسلحة.

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