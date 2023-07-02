"الزكاة" السعودية تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات
الهيئة: تطبيق طريقة هامش الربح ليس إلزامياً
بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الأحد، إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع "السيارات المستعملة المؤهلة"، والذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة وذلك وفق شروط محددة.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق طريقة هامش الربح ليس إلزاميا، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا، مشيرة إلى أن من أبرز الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، هو أن تكون السيارة مصنفة "كسيارة مستعملة مؤهلة" من قبل الهيئة.
كما يجب أن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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