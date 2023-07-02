وزير الاتصالات السعودي يستعرض فرصا استثمارية أمام شركات التقنية في "هونغ كونغ"

استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في لقاء بعنوان بوابة واحدة لرؤية مشتركة اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الصينية جون لي، المشاريع المشتركة بين السعودية وهونغ كونغ والفرص الاستثمارية التي تعزز رؤية السعودية 2030، للتحول نحو اقتصاد قائم على الشراكة والابتكار.

وسلط الوزير الضوء على أبرز نتائج الرؤية التي تحققت تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - لبناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي وحكومة رقمية فاعلة، بالاعتماد على مرتكزات القوة ومنها الطاقات والكفاءات التقنية التي جعلت من المملكة كأكبر تكتل للقدرات البشرية في التقنية والابتكار في المنطقة، ومركزًا محوريًا للتقنية وتسجيل أكبر قصة لتمكين المرأة في القطاع التقني عالمياً بنسبة نمو من 7% في العام 2017 وصولا إلى 33% اليوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القفزات الكبرى في استثمارات المال الجريء والاستثمارات التقنية في المملكة.

مادة اعلانية

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها النظام البيئي لقطاع التقنية في المملكة داعياً الشركات إلى الاستثمار في عدد من المجالات منها الصحة الرقمية، والسياحة والابتكار في مجال الطاقة والصناعة وفقا لـ"واس".

وفي كلمته الافتتاحية أشاد الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ الصينية جون لي، برؤية المملكة 2030.

ويأتي اللقاء بهدف تعزيز العلاقات الحكومية في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، وضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها وفد منظومة الاتصالات لجمهورية الصين الشعبية.

وبدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية تشمل بكين، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية، وشينزن، كما سيلتقي نظيره الصيني، وعددا من المسؤولين الحكوميين، وقادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الصينية في السنوات الأخيرة، لتؤكد متانة الشراكة بين البلدين التي تتسم بتسارع الوتيرة في ظل تصاعد الفرص العالمية وتطور التقنيات في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن تسهم زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز شراكات عديدة، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات التقنية الصينية إلى المملكة من خلال بناء شراكات استراتيجية، تعزز نمو الاقتصاد الرقمي، وتحقق الازدهار في مجالي الابتكار والفضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يرافق وزير الاتصالات وفد رفيع المستوى يمثل الجهات التابعة لمنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.