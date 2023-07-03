أرقام تاريخية لمسحوبات المصريين من الـ"ِATM" خلال إجازة العيد

كشف البنك الأهلي المصري، عن معدلات صرف غير مسبوقة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك خلال آخر 10 أيام من الشهر الماضي.

وأشار، إلى أن إجمالي المسحوبات النقدية عبر بطاقات الصراف الآلي التابعة للبنك تجاوزت 35.5 مليار جنيه من خلال أكثر من 14 مليون عملية سحب وذلك طوال فترات صرف المرتبات، وكذلك خلال عطلة عيد الأضحى.

مادة اعلانية

كما تم صرف 40 مليون جنيه من خلال 24 ألف عملية سحب من خدمة كاش أو أي المتاحة على عدد من نقاط بيع البنك الأهلي المصري بعدد من محطات الوقود والسوبر ماركت الكبرى.

وأوضح، أنه تمت تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة؛ وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال كفاءات فرق العمل بالخزينة الرئيسية والفروع ومراقبة أنظمة ماكينات الصراف الآلي وبالتنسيق مع شركات نقل الأموال والصيانة للأجهزة.

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن توفير سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي والإسكندرية ورأس سدر ومرسى مطروح وموسى كوست والعين السخنة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق وذلك تزامناً مع موسم الصيف والإجازات.

وفق البيانات المتاحة، يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات الصراف الآلي التي تبلغ أكثر من 6700 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.