ألمانيا تدرس اعتماد قنوات جديدة للتواصل بعد تغييرات "تويتر"

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تدرس اعتماد قنوات جديدة للتواصل بعد التغييرات التي أدخلتها منصة تويتر على التغريدات.

يأتي ذلك بعد إعلان مالك شركة تويتر، إيلون ماسك، أن منصة التواصل الاجتماعي ستضع حدا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم، في خطة لمعالجة المستويات القصوى من استخراج البيانات والتلاعب بالنظام.

مادة اعلانية

وقال ماسك، في تغريدة السبت الماضي، إن منصة تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام".

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يومياً، مضيفاً أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

وذكر ماسك في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبا إلى 8 آلاف منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة، و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة، و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة. ولم يدل ماسك بمزيد من التفاصيل حول موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.