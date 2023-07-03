اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم البحرين
علم البحرين
اقتصاد البحرين

البحرين توقع اتفاقيات لاستثمار 1.3 مليار دولار في بريطانيا

تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء على تويتر، اليوم الاثنين، إن المملكة وقعت مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات استراتيجية وتعاون ستجلب استثمارات من القطاع الخاص البحريني إلى بريطانيا قيمتها مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

وأضاف ولي العهد أن الاستثمارات ستكون من خلال صندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) وإنفستكورب ومجموعة (جي.إف.إتش) المالية وشركة إدارة الأصول (أصول)، وفق لـ"رويترز".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رصاص الجيش الإسرائيلي اخترق نوافذ مستشفى الأمل في جنين رصاص الجيش الإسرائيلي اخترق نوافذ مستشفى الأمل في جنين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط