الغرف التجارية: السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما بالعراق

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، موضحا أن السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية في العراق.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرزاق الزهيري، إن "الاتحاد من ضمن مهامه إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات، حيث وصلنا مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال، لتحسين التجارة مع البلدين"، منوهاً بأن "الرغبة ليست في التجارة فحسب، وإنما في إقامة المشاريع الاستثمارية".

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وأوضح، أن "دولة الإمارات خصصت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية خصصت أيضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية"، مبيناً أن "هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الزهيري: "العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع"، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ.

وأضاف، أن "الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصلنا عليه من مجلس الوزراء والأمم المتحدة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة".

وتابع: "الآن دخلنا إلى مرحلة سويفت أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستورد والمصدر معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة".