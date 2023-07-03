انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو

تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو، وذلك في ظل التشديد النقدي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع.

وتراجع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات الصناعي إلى 43.4 نقطة في يونيو من 44.8 نقطة في الشهر الذي سبق وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.

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