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اليورو

انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو

تراجع النشاط الصناعي بفعل التشديد النقدي للمركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع

دبي - العربية.نت
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تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو، وذلك في ظل التشديد النقدي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع.

وتراجع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات الصناعي إلى 43.4 نقطة في يونيو من 44.8 نقطة في الشهر الذي سبق وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.

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