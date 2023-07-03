اليورو
انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو
تراجع النشاط الصناعي بفعل التشديد النقدي للمركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع
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تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو، وذلك في ظل التشديد النقدي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع.
وتراجع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات الصناعي إلى 43.4 نقطة في يونيو من 44.8 نقطة في الشهر الذي سبق وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.
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