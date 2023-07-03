اقتصاد بريطانيا
تسارع وتيرة انكماش نشاط القطاع الصناعي في بريطانيا خلال يونيو
انكمش للشهر الـ11 على التوالي
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تسارعت وتيرة انكماش نشاط القطاع الصناعي في بريطانيا، خلال يونيو لتسجل قراءة دون الخمسين نقطة للشهر الحادي عشر على التوالي، والتي تعد الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P Global إلى 46.5 نقطة في يونيو من 47.1 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى لهذا العام، وإحدى أضعف القراءات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويتضرر المنتجون من ضعف السوق المحلية وسوق التصدير وسط إحجام العملاء عن الالتزام بالإنفاق بسبب عدم اليقين في السوق وزيادة المنافسة وارتفاع التكاليف.
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