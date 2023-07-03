شركتان سعوديتان بصدارة "تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم عن الشركات العشر الفائزة، في تحدي "الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع منصة UpLink، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يركّز على ابتكار الحلول لمعالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة.

وجاءت بين الشركات الفائزة شركتان سعوديتان، بحسب ما أعلنه الإبراهيم خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2023 الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانغين الصينية.

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وبحسب البيان يأتي إطلاق التحدي كدعوة إلى رواد الأعمال والمبتكرين لتبادل الحلول المبتكرة في وقت يواجه العالم فيه حالات جفاف وتصحر شديدة، وفق وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وبرزت شركتان سعوديتان من بين الفائزين في التحدي، هما: شركة "المشكاة"، ومقرها جدة، والتي تستخدم الزراعة المائية لتقليص اعتماد السعودية على الأغذية المستوردة؛ وشركة "تيراكسي"، السعودية التي تعمل على تحسين كفاءة الري وخصوبة التربة في المناطق شديدة الجفاف والحرارة.