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علما العراق و إيران
علما العراق و إيران
اقتصاد العراق

غرفة التجارة: العراق سدد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار

إيداع المبالغ في المصرف العراقي للتجارة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، اليوم الاثنين، إن العراق سدد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار.

وأضاف رئيس غرفة التجارة في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، أنه جرى إيداع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة، بعد الاتفاق على صرف هذه المبالغ لشراء السلع التي لم يشملها الحظر المفروض على إيران.

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وأعرب آل إسحاق عن تطلعه إلى نمو حجم التجارة المشتركة بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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كان مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، قد أعلن عن أن بلاده وافقت على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران، بعد الحصول على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

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